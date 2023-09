Giancarloa SkySport ha parlato della Juventus. Le sue parole:"Se sta bene e non ha risentimenti anche mentali, gioca Chiesa, altrimenti Kean. Lui, nonostante alcune perturbazioni del suo carattere e particolarità che non lo rendono troppo gestibile e integrabile nel gruppo, sta lavorando bene e lo si vede ogni volta che entra in campo perché è pericoloso nel cercare il gol e muoversi in funzione dei compagni. Milik, mi sembra una conferma sbagliata finora. Se non dovesse giocare Chiesa preferirei Kean".