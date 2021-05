Giancarlo Padovan, a Calciomercato.com, parla della Juventus e della sfida con il Milan: "Molti mi chiedono perché io sia così categorico nel pronostico di Juventus-Milan di questa sera. E’ successo, infatti, che qualcuno mi abbia sentito a Sky o alla radio affermare che i rossoneri vinceranno di sicuro. La risposta è nella spiegazione che ho dato e continuo a dare. Nessuno, tra le cinque squadre in lotta per la Champions, gioca peggio della Juve, nessuno ha meno idee in testa, meno forza nelle gambe e meno aggressività rispetto ai suoi giocatori".