Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo, Giancarlo, giornalista, ha condiviso le sue riflessioni sugli ultimi sviluppi del caso arbitri."Gli acquisti del Napoli mi convincono sulla carta, ma tutto andrà verificato in campo. Tutti i nomi arrivati mi sembrano buoni calciatori, funzionali e utili a quei reparti che erano in sofferenza. De Laurentiis è stato di parola, aveva annunciato degli acquisti in arrivo e sono effettivamente arrivati. A convincermi dunque è soprattutto come ADL abbia mantenuto la parola con la piazza, dopo essersi assunto le colpe della prima parte di stagione. Spero che i calciatori arrivati abbiano avuto anche l'avallo di Mazzarri, che intanto sta acquisendo sempre più credibilità. E poi mi convince che il Napoli sta crescendo e riprendendo fiducia, a Riyad ha sfiorato la vittoria della Supercoppa e questo deve far sorridere.Mazzarri ha sbagliato nel disertare la premiazione, ci è ricascato dopo Pechino. Sono gesti da evitare, sempre. L'Inter meritava di vincere al netto dell'arbitro inadeguato che è stato designato.Gli errori non sono ripartiti e spiace, perché poi il gioco premia comunque una squadra come quella di Inzaghi".