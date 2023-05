Giancarlo, a Calciomercato.com, parla così della sorpresa del patteggiamento in seguito alla decisione della Juve: "Nonostante fosse stato da noi evocato e da tutti previsto, il patteggiamento fra la Juventus e la Procura federale della Federcalcio, sorprende per almeno tre ragioni. La prima, alla società è stata inflitta una multa assolutamente leggera (718.340 euro). La seconda, non sono stati tolti altri punti sull’attuale classifica. La terza, e più importante, esiste una sproporzione tra la penalizzazione (meno 10) inflitta per le plusvalenze e la sentenza di oggi (l’affare stipendi era molto più grave). Tuttavia la frase che spiega tutto è la seguente: la società Juventus si impegna a rinunciare a ogni tipo di ricorso. Compreso, ovviamente, quello al Tar, successivo al Collegio di Garanzia presso il Coni".