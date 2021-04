Giancarlo, nel suo punto per Calciomercato.com , ha parlato die della sua ultima prestazione con il Napoli: "​Devo ammettere, con sincerità totale, che sono sempre stato contrario al ritorno alla Juventus di Gianluigi Buffon, 43 anni compiuti il 28 gennaio. Né le sue nove presenze in campionato, l’anno scorso, mi avevano fatto cambiare idea. Altresì trovavo irragionevole la sua richiesta di un prossimo rinnovo del contratto con l’assicurazione non tanto di giocare da titolare, ma di essere messo alla pari di Wojciech Szczesny, dodici anni più giovane di Buffon, in modo da potergli contendere il posto.