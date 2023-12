Le parole di Giancarlosu calciomercato.com:BONUCCI - "Quando Giuntoli, l'estate scorsa, gli ha comunicato che era fuori dal progetto di Allegri e, soprattutto, fuori rosa, non se ne è dato per inteso, mettendosi di traverso, minacciando e intentando cause. Si è offerto a mezza serie A, ha rifiutato la B, ha ribadito a tutti, perfino a Spalletti, di volersi giocare la Nazionale per andare all'Europeo e, coerente con il suo proposito, è emigrato in Germania, dove ha giocato poco, perso tanto e, per soprammercato, è finito ultimo con la sua squadra nel girone di Champions. Che Bonucci voglia andare alla Roma, per quanto irragionevole, è in linea con i desideri del personaggio. Ma Mourinho cosa se ne fa di un ex calciatore presuntuoso e piantagrane?":