Giancarlo, nel suo commento per Calciomercato.com, ha parlato così della Juventus: "Se, a rigor di risultato, non è una disfatta, poco ci manca. Il nodo gordiano è che Allegri sta lavorando con gli stessi elementi dell’anno scorso (anche se ieri mancavano Rabiot e Dybala) più qualche mediocre di ritorno. A centrocampo l’esperimento Ramsey è abortito ancora prima di cominciare e si sente la necessità di migliorare il reparto almeno con Locatelli. Pjanic è un buon metronomo, ma a Barcellona ha giocato poco e con Sarri, ultimo suo anno alla Juve, ha fatto male. Insomma se non arriva qualcosa dal mercato, la squadra resta povera anche se ha pagato tanto i cartellini e gli ingaggi di chi la compone".