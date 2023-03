Le parole di Giancarlo Padovan, direttore di calciomercato.com:"Anche se abbiamo litigato molte volte, in alcuni casi pure pubblicamente, sono un estimatore di Mancini e l’ho sostenuto sia prima dell’Europeo vinto, sia dopo il Mondiale fallito. Tuttavia, in questa occasione, anch’io sono in difficoltà nel condividere le scelte compiute. Mancano gli attaccanti? Vero, però è stato proprio Mancini a giocare anche senza un nove autentico, ricorrendo al centravanti che non dà riferimenti.Poi, nel particolare, siamo davvero convinti che Retegui sia meglio di Kean e Pinamonti (non convocati) o di Mulattieri (è con l’Under 21), autore di dieci gol in serie B? D’accordo su Zaccagni che sconta il disdicevole comportamento dell’anno scorso, ma Zaniolo, al quale proprio il c.t. ha consigliato di andare in Turchia, non poteva essere convocato? E poi a centrocampo, perché ignorare Locatelli e Fagioli per privilegiare due calciatori in fase nettamente calante come Verratti e Jorginho?"