"La peggiore Juve della stagione - una delle peggiori di sempre - perde a Oporto (2-1) e mette a serio rischio il passaggio ai quarti di Champions League, nonostante l’avversario fosse stato giudicato - a torto - tra i più comodi. Il gol di Chiesa la tiene in vita, ma ripetendo la prestazione di ieri sera, l’eliminazione è certa, quasi scontata. Soprattutto giusta. Lamentarsi per il rigore netto, un fallo subìto da Ronaldo da parte di Sanusi al 93’, non è sbagliato, ma inutile. Il signor del Cerro Grande è un arbitrino neppure della peggiore specie, ma non deve essere stato assistito neppure dal Var se, all’ultimo secondo del recupero, ancora confabulava con gli assistenti davanti al video. Tuttavia dire che la Juve avrebbe meritato il pareggio è, prima che falso, assai patetico.



Di tutte le squadre che hanno vinto i gironi della Champions League, quella di Pirlo, oltre ad essere stata battuta, è la più passiva, l’unica a non avere uno straccio di idea quando è in possesso di palla, la sola a non produrre un’azione degna di questo nome (quella di Rabiot, chiusa da Chiesa, è apparsa un’eccezione) per 95 minuti di partita, la meno giustificabile per due amnesie iniziali (una per tempo) che sono costate gol pesanti, forse decisivi. Quando un complesso è così vuoto e assente, le colpe non possono non essere imputate all’allenatore che, evidentemente, non ha preparato la partita in modo adeguato.



Poi che Bentancur sia un calciatore sopravvalutato, io lo dico da tre anni e, modestamente, passo per un citrullo. Adesso mi piacerebbe chiedere alla marea montante di juventini che mi insultano quasi quotidianamente un giudizio, o un voto, non solo sull’errore dell’uruguaiano, ma anche sulla sua intera partita, costellata di passaggi sbagliati e soluzioni velleitarie. Qualcuno ha voluto fargli credere che lui è un campione conclamato e le recenti prestazioni - non le prime, non le ultime - sono sulla falsariga di quelle di ieri sera. Le verità, purtroppo, stanno venendo a galla.



La Juve, oltre ad avere un fuoriclasse ormai al tramonto e qualche buon giocatore, è un collettivo senza organizzazione. [...] Ora, ammesso che il 9 marzo passi il turno, quanta strada può fare una squadra così?".

Di Giancarlo Padovan per calciomercato.com