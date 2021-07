Il giornalista Giancarlo, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato dell'ultimo anno di Andrea: "Anche volendo sorvolare, per carità di patria, sulla vicenda Superlega, che ha finito per indebolirlo enormemente sul piano interno e, soprattutto, su quello internazionale, per quanto riguarda la strategia operativa e della comunicazione, la Juve non solo ha continuato ad accumulare debiti, ma ha fallito completamente nella scelta dell’allenatore (il debuttante Andrea Pirlo) e nei conseguenti risultati sportivi."