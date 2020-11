Giancarlo Padovan, su Calciomercato.com, ha parlato della situazione di Leonardo Bonucci: "Dopo la gara con la Lazio, ho avuto modo di avere un confronto a muso duro con Bonucci il cui ego, nonostante il flop al Milan e i molti errori compiuti in carriera, resta sempre smisurato. Non voleva ammettere, Bonucci, di avere impunemente fatto girare Caicedo, nell’ultima azione della partita, costata il pareggio alla Juve. “Cosa avrei dovuto fare?” mi ha chiesto con prosopopea, come se la risposta la conoscesse solo lui. (...) Non dico che voglio avere ragione a tutti i costi, ma il giorno dopo sia su La Gazzetta dello Sport (Fabio Licari) che su Tuttosport (Guido Vaciago), un quotidiano non esattamente ostile, le pagelle riservate a Bonucci rimarcavano la manchevolezza del centrale bianconero. La rosea in maniera esplicita (“ha la colpa di far girare Caicedo), Tuttosport più soft (“forse è il meno colpevole sul gol del pareggio”)".