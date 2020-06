Giancarlo Padovan, nel suo editoriale per Calciomercato.com, ha parlato di Arthur e Kulusevski: "La curiosità, però, non è solo e tanto per Arthur che dovrà necessariamente adattarsi all’Italia, ma anche e soprattutto per Kulusevski che Paratici ha letteralmente strappato dalle mani di Marotta. (...) Per me assomiglia a Zaniolo - o Zaniolo somiglia a lui - cioè al miglior giovane universale italiano degli ultimi dieci anni. Come il romanista, infatti, Kulusevki possiede uno strappo - ovvero un cambio di passo - in grado di soppiantare qualsiasi avversario. Sarri farebbe bene a puntare tutto su Rodrigo Bentancur nelle vesti di centrale. All’uruguaiano, per ora, fanno difetto la continuità (ma sta migliorando con una serie di prestazioni convincenti) e la capacità realizzativa. Adesso, però, deve saper dimostrare di poter fare un definitivo salto di qualità e di reggere il peso del ruolo di titolare. Pjanic, proprio perché già ceduto al Barcellona e quindi fuori dal progetto futuro, potrebbe diventare l’alternativa di Bentancur, sostituendolo quando sarà stanco o squalificato".