Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato anche del gioco della Juve, non senza risparmiare qualche critica a Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero: "Mi domanderei cosa sta dicendo Allegri... Se si gioca bene si ha più possibilità di vincere, ma lui è convinto che si vinca anche giocando male. Questo accade qualche volta, non sempre. Così la Juve non è competitiva. L'estetica serve a emozionare, poi se giochi bene hai più possibilità. C'è una leggera contraddizione nelle sue parole: dice che se si gioca bene tecnicamente si portano a casa tre punti, ma fare bene tecnicamente vuole dire giocare bene e non avere cali di tensione".