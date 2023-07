Giancarloha parlato ai microfoni di SkySport dellae di Massimiliano. Le sue parole:"Spalletti si riferiva ad Allegri, poeta del calcio semplice. Lo dovrebbe sapere, da due anni non ne azzecca una…se fosse facile chiederei ad Allegri come mai gli allenatori vengono pagati 9-10 milioni. E se fosse facile potrebbe allenare anche mio nipote…Il calcio lo fanno i giocatori? è un postulato ormai superato dai fatti. gli allenatori contano e devono cambiare. Ci sono quelli che studiano e cambiano e quelli come Allegri che pensano che i giocatori diano sempre tutti. A volte trovi giocatori bravi come Vlahovic che però non danno tutto o come Chiesa. E quindi resti a metà del guado, a metà tra il credibile e l’incredibile".