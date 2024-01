Il noto giornalista Giancarloha commentato il rendimento attuale della Juventus e di Massimiliano Allegri su Calciomercato.com. Le sue parole:"In tutto questo sarebbe disonesto tacere i meriti della Juventus e di Allegri. Ha valorizzato giovani bravi (Cambiaso) e meno bravi (Miretti), ha lanciato Yildiz, ha aspettato Vlahovic. Da uomo in meno, il serbo è diventato l'uomo in più (due reti anche ieri sera, a Lecce, totale 11). E dire che Chiesa ne gioca una sì e una no. Comunque vada a finire, e nonostante Conte incomba, Allegri merita la conferma".