A Sky Sport 24, Giancarloha parlato di Allegri: "La Juve non vince e non convince. Gioca solo metà partita. Le spine di Max sono i giocatori che non percepisce come ancora da Juve. I 3 cambi che ha fatto, che ha definito sbagliati ma non erano sbagliati, non lo hanno soddisfatto. Con Chiesa ci riprova stasera, è quello più vicino a poter combinare qualcosa di utile alla Juve. Kean, che non è una punta centrale, ma deve adattarsi a farlo, non ha fatto bene. Ma i motivi dell’arrabbiatura di Max secondo me sono Chiesa e Kulusevski".