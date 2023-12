Giancarlosu Calciomercato.com ha commentato la situazione della Juventus. Le sue parole:"Corre voce che Massimiliano Allegri stia pensando di lasciare la Juventus a fine stagione. Non lo avrebbe lasciato indifferente la notizia che qualche dirigente (il detestato, da lui, Francesco Calvo) abbia incontrato Antonio Conte e per di più a Vinovo (ne hanno parlato quasi tutti) per affrontare il tema della stagione prossima ventura. E’ vero che la dirigenza attuale ha smentito un cambio di panchina, l’anno prossimo, ribadendo la fiducia ad Allegri, tuttavia l’allenatore livornese è troppo scaltro per non sentire puzza di bruciato. Sa, per esempio, di essere l’ultimo degli “agnelliani” in società, sa che Calvo è un nemico interno e, tanto per chiarire, non si occupa solo di marketing, avendo la fiducia di John Elkann, sa che il popolo juventino gli è contro e che la società, prima o poi, cederà al volere della piazza per trovare un po’ di consenso perduto. Comunque vada a finire domani con la Roma e comunque vada a finire il campionato, va riconosciuto che Allegri, con la squadra mediocre che si ritrova, finora ha fatto il massimo. Conte è bravissimo, ma non credo che neppure lui, senza Pogba e Fagioli e con un Vlahovic tanto depotenziato, avrebbe fatto di più. Avrebbe giocato meglio, non raccolto più punti".