Giancarlo, attraverso la sua 'Sveglia' su Calciomercato.com, parla così del "non detto" di Cristiano Giuntoli in conferenza."Al contrario, quel che Giuntoli non ha detto, è che Max gli ha chiesto Lukaku e magari anche Kessie. Perciò la Juve sarà meno giovane, ma - potenzialmente - più vincente. Oggi ha poca importanza stabilire chi si sia sintonizzato su chi: se Allegri su Giuntoli o, come sembra, viceversa. Il fatto ineludibile è che, almeno per quest’anno, i due devono lavorare insieme e non sono ammessi colpi di scena. S".