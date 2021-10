Il commento sulla Juventus e Massimiliano Allegri da parte di Giancarlo Padovan su Calciomercato.com: "Non siamo ancora a novembre e la Juve è caduta come una foglia secca, calpestata dai ragazzotti del Sassuolo, guidati da un tecnico giovane e già bravo (Dionisi), anche se sbancare lo Stadium era successo anche ad Andreazzoli che bravo lo è di certo, ma giovane invece no. Tuttavia lo è il suo calcio fatto di ampio respiro e mai di rinunce.. So, però, che l’opera di ricostruzione più che complessa è confusa in mano ad uno bravo a gestire gli uomini, non ad attuare progetti. Per il secondo anno consecutivo chi ama la Juve dovrà accontentarsi delle briciole.