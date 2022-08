Intervenuto su Calciomercato.com, il giornalista e opinionistaha parlato anche della situazione di emergenza che caratterizza il centrocampo della. Per Padovan, la soluzione è in casa: "La Juve - scrive Padovan - farebbe bene a provare a valorizzare i propri giovani centrocampisti (Miretti, Fagioli e Rovella, ndr) [...] Se per una volta l’allenatore avesse un po’ di coraggio o fosse costretto dalla necessità, non sarebbe male lanciare un ragazzo che ha già fatto esperienza (Rovella, classe 2001, ha giocato due stagioni in serie A) e vedere se, in partite vere, possa o meno fare al caso della Juventus. Altrimenti a cosa serve prenderne tanti, farli crescere in Primavera o nell’Under 23 e poi perderli mandandoli a giocare altrove? Lo sanno, Allegri e quelli che la pensano come lui, che le potenzialità di un ragazzo possono sbocciare o bloccarsi a seconda del contesto in cui le sviluppa? E quale contributo dà, in termine di valore, un allenatore come quello juventino alla sua società e, ove mai gli interessasse, al calcio italiano?".