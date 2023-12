Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Giancarlo Padovan, su calciomercato.com commenta così la vicenda facendo riferimento anche all'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli: "Andrea - cacciato, squalificato, vilipeso, autoesiliato in Olanda - continuerà a far calcio ad altissimo livello, probabilmente al massimo. E peggio per la Juventus se, per non incorrere in punizioni più gravi dell’Uefa, ha rinnegato il progetto, beccandosi comunque un anno di esclusione dalle Coppe Europee.""Forse quella di Agnelli era una buona idea anche un paio di anni fa, quando, del tutto incautamente, l’allora presidente della Juventus, tentò una sorta di golpe notturno Quello fu un errore. Ma la necessità di avere un calcio più competitivo e più sostenuto, non è né peregrina, né impossibile."