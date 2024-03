Le parole di Giancarloa Radio Punto Nuovo:"Il Napoli non mi ha convinto contro la Juventus, così non mi aveva convinto col Sassuolo. Anzi mi ha convinto molto di più la Juventus... Cosa si vuole chiedere, però, a Calzona? Il Napoli è ancora lontanissimo dalla zona Champions, eppure è lì a provarci. Il secondo tempo è stato troppo timido, la Juventus ha avuto troppe occasioni e difensivamente il Napoli non c'è ancora. Osimhen? Male, mi ha convinto poco anche lui".