Giancarlosu Calciomercato.com ha commentato la gara tra Juventus e Napoli. Le sue parole:"La grande favorita della sfida tra Juventus e Napoli è l’Inter. Ci sono molte ragioni per le quali non credo ad una Juventus vincente. La prima è che, quando lo fa e le riesce spesso, la vittoria è o risicata o fortunosa (da non confondere con fortunata). La seconda è che, secondo me, il Napoli non può perdere per la terza volta consecutiva dopo Madrid e Inter".