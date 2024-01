Dopo la vittoria dell'Inter contro il Monza, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato così dagli studi di Sky Sport: "L’Inter è tornata a essere quella che era tre partite fa. Abbiamo sottolineato come con Genoa e Verona avesse un pochino frenato. Ma è stato anche un messaggio chiaro per la Juventus. Una squadra forte, che gioca bene e segna tanto. I bianconeri hanno venti gol in meno. Quando diciamo che i nerazzurri sono favoriti". La squadra di Simone Inzaghi ha superato agilmente il Monza vincendo 5-1 e riportandosi a più 4 dalla Juve, in attesa che i bianconeri affrontino il Sassuolo.