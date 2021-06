Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport, soffermandosi su Alvaro Morata, attaccante della Juventus criticato di recente in Spagna: "Gli manca la continuità, perché lui ha delle occasioni durante la partita e non possiede la freddezza necessaria per fare il salto di qualità, che vuol dire lasciare il segno anche quando hai una sola occasione da gol. Poi dipende dall’inizio della partita: se comincia male lui si deprime".