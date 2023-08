Dall'editoriale di Giancarlo Padovan su calciomercato.com:"Fuori dal linguaggio felpato: Di Bello non ha dato il rigore al Bologna perché ha voluto compensare un rigore non dato a Chiesa. La compensazione è il prodotto del condizionamento e il condizionamento fa più danni dell’inadeguatezza. Un arbitro può essere scarso, ma sempre in buona fede. Uno condizionato no. E lo si è visto domenica".