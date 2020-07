Giancarlo Padovan analizza la situazione della Juventus a Calciomercato.com: "Alla Juve hanno vinto Trapattoni e Lippi, Conte e Buffon. Sarri vuole iscriversi a questa lista, guadagnarsi (forse) un’altra stagione e, se Agnelli, Nedved e Paratici lo accontenteranno, provare a stupire fra un anno, magari vincendo la tanta agognata Champions League che anche quest’anno sembra andata. Il nodo, perciò, è il seguente: che interesse aveva la Juve a prendere Sarri se non riesce a giocare come faceva a Napoli? Non sarebbe stato più utile, anche economicamente, tenere Allegri e provare a strappare il sì a Guardiola fra un paio di stagioni? E’ chiaro che, dopo tutto quello che ho scritto e detto, sul gioco di Allegri non sarò io a rimpiangerlo. Tuttavia è chiaro che se Sarri vincerà la scudetto (ma non ne sono ancora sicuro perchè questa sera potrebbe perdere come avrebbe meritato con l’Atalanta), il suo titolo non sarà celebrato come una vittoria spartiacque. Sarà uno scudetto come tanti, magari meritato per la continuità di risultati, ma non impreziosito dal marchio del gioco.