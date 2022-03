L'allenatore del Padova Massimo Oddo ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Juve Under 23. Ecco le dichiarazioni dell'ex campione del mondo: "Dobbiamo fare il nostro percorso e migliorare, in questo momento conta vincere. Cercheremo e stiamo cercando di giocare un po' meglio, mi piacerebbe arrivare a vittorie più pulite sotto il profilo del gioco. La Juve è una squadra che corre tantissimo, sono tanto giovani e possono commettere degli errori. Dobbiamo essere molto ordinati e più lucidi nelle prestazioni. Dobbiamo sfruttare maggiormente la qualità che abbiamo a disposizione. Da loro non ci si può aspettare certezze di modulo".