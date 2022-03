L'allenatore del Padova Massimo Oddo ha parlato dopo la vittoria ottenuta in casa della Juve Under 23 di mister Zauli (1-2 il risultato finale). Ecco il commento dell'ex campione del mondo, raccolto da padovagoal.it: "Abbiamo avuto qualche problemino nel capire le disposizioni tattiche della Juve Under 23 e ci hanno messo in difficoltà. Il gol è stato bruttino, penso sia stato un errore tra Dezi e Jelenic, ma a parte quei primi minuti di sbandamento abbiamo reagito. Siamo stati più aggressivi e non abbiamo rischiato quasi nulla. Forse è stata la nostra miglior partita da quando sono qui. Contro il Mantova abbiamo giocato malissimo, oggi siamo stati più solidi e lucidi".