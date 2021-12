Non riesce, alla Juventus Under 23, il colpaccio all’Euganeo. Vince il Padova 2 a 0 e la squadra di Zauli torna a casa con la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro la Virtus Verona Non è tutto da buttare, però, perché il primo tempo dei bianconeri è di ottima fattura e se finisce con il vantaggio della squadra di casa è solo una casualità. Sono diverse, infatti, le occasioni create, che non si trasformano in gol per imprecisione, o sfortuna. Male, invece, la ripresa, quando la prestazione dei giovani bianconeri crolla vertiginosamente e il Padova legittima la vittoria.: 2-0: (Ceravolo 45', Jelenic 69')): Donnarumma; Kirwan (Germano 46'), Pelagatti, Monaco, Curcio (Gasbarro 36'); Busellato (Vasic 88'), Ronaldo, Della Latta; Chiricò (Santini 58'), Ceravolo, Terrani (Jelenic 46').. Vannucchi, Biasci, Cissé, Ajeti, Settembrini, Bifulco, Ejesi​.. Pavanel: ​Israel; Leo, Poli (Fiumanò 87'), Stramaccioni, Barbieri; Zuelli, Palumbo, Miretti (Compagnon 70'); Akè (Pecorino 87'), Sekulov (Brighenti 64'); Cudrig (Da Graca 64').. ​Daffara, Anzolin, Leone.. Zauli: Poli (J), Kirwan​ (P), Ronaldo (P), Pelagatti (P), Leo (J), Zuelli (J): Sig. Claudio Panettella della sez. di Gallarate​FISCHIO FINALE90' - Ci prova Palumbo dentro l'area, buona la girata ma palla alta69' - GOL PADOVA, missile di Jelenic da dentro l'area54' - OCCASIONE PADOVA, Della Latta riceve nell'area piccola ma non riesce a colpire verso la portaINTERVALLO45' - GOL PADOVA, bellissimo gol di Ceravolo che da posizione defilata incrocia e punisce Israel40' - Azione personale di Sekulov che semina la difesa avversaria, azione che termina con tocco sotto che si spegne sulla traversa37' - Girata di Leo in area che termina tra le braccia di Donnarumma26' - Azione personale di Cudrig che riesce a saltare due difensori del Padova, poi colpisce con potenza ma la palla esce fuori23' - Risponde Zuelli dalla distanza, vola Donnarumma21' - Tiro a giro di Ceravolo, palla fuori di poco a Israel probabilmente battuto17' - Occasione per Sekulov, il suo tiro con palla alta si impenna verso la tribuna16' - OCCASIONE JUVE, cross nel mezzo di Palumbo, deviazione di Aké, la palla danza sulla linea di porta prima di essere spazzata11' - Penetra in area Chiricò che da due passi dalla porta viene murato dalla difesa della Juve6' - Palla tagliata nell'area bianconera, deviazione di Miretti che per poco non si infila alle spalle di Israel1' - Inizia il match