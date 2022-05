La forza della spensieratezza, la freschezza della gioventù, la voglia di compiere un'impresa. La Juventus Under 23 scende in campo questa sera contro il Padova per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C, dopo l'1 a 0 dell'andata a favore dei veneti. Servirà vincere con uno scarto di due gol: difficile, difficilissimo, ma i giovani bianconeri hanno già dimostrato in questo percorso playoff di essere in grado di ribaltare i pronostici.



IL TABELLINO



Padova-Juve Under 23: 0-1



Marcatori: (Barrenechea 12')



Padova (4-3-3): Donnarumma; Della Latta, Pelagatti, Germano, Dezi, Ajeti, Terrani, Settembrini, Ceravolo, Kirwan, Chiricò. A disp. Vannucchi, Fortin, Valentini, Gasbarro, Santini, Ronaldo, Bacci, Hraeich, Nicastro, Curcio, Monaco. All. Oddo

Juventus Under 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Nicolussi Caviglia; Compagnon, Soulé; Da Graca. A disp. Siano, Stramaccioni, Sekulov, Leone, Verduci, Zuelli, Palumbo, Iocolano, Barbieri, Cudrig, Boloca, Lipari. All. Zauli



Ammonizioni: Poli (J), Dezi (P), Nicolussi Caviglia (J)



Arbitro: Sig. Marco Monaldi della sezione di Macerata



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



50' - Suona la sveglia Dezi, tiro dalla distanza che non esce di molto a lato



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



38' - Azione personale di Terrani che salta il diretto avversario e tira a giro, palla di poco alta sopra la traversa



33' - Insiste il Padova alla ricerca del gol, Juve in affanno



25' - MIssile dalla distanza di Germano che spacca la traversa



19' - Girata di testa di Settembrini, palla che esce di poco



12' - GOL JUVE, Barrenechea riaccende le speranze: slalom di SOulé che mette in mezzo per il connazionale che appoggia in rete



8' - Soulé prova il tiro a giro da fuori area, palla alta di poco



1' - Via al match!