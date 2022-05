La Juventus Under 23 chiude la stagione con una vittoria di misura contro il Padova. Una piccola soddisfazione, che non servirà a cancellare l'amarezza. L'1 a 0, infatti, non basta ai giovani bianconeri per passare il turno. Ottima la prestazione della squadra di Zauli, che sblocca subito il risultato e, nella ripresa, cerca insistentemente il bis: di fronte una delle corazzate di categoria, occorre ricordarlo. La nota positiva, al di là dell'eliminazione, il trend di crescita mostrato in questo percorso playoff giocato su altissimi livelli.



LE PAGELLE



ISRAEL 6 - Poco impegnato dall'attacco padovano, quando serve risponde presente



LEO 6.5 - Più di copertura che di spinta, bravo a chiudere sulle iniziative avversarie



DE WINTER 7 - Senza mai andare in affanno, prestazione da veterano: pulito e tempestivo negli interventi



POLI 7 - Ruvido come la cartavetro, un muro invalicabile per il Padova



ANZOLIN 6.5 - Nonostante l'errore all'andata, conferma il trend di crescita: brucia l'erba sotto le scarpe, avanti e indietro sempre con grande lucidità e precisione (Dall'80' SEKULOV sv)



SERSANTI 6.5 - Grande solidità, partecipa attivamente alle due fasi (Dall'80' LIPARI sv)



BARRENECHEA 7 - Un gol pesantissimo, che indirizza la partita nel binario voluto dalla Juve e alimenta le speranze per il passaggio del turno. In mezzo al campo è impeccabile, quando c'è da distruggere e quando c'è da mettere ordine (Dal 68' IOCOLANO 6 - Appena entrato si prende un rischio enorme nell'area bianconera. Poi, non riesce a incidere)



NICOLUSSI CAVIGLIA 6.5 - Non brillantissimo, ma mette in fila l'ennesima prestazione convincente. Vede oltre, fa movimenti e giocate che non appartengono alla categoria, una certezza quando c'è bisogno di cercare la profondità e verticalizzare (Dal 57' ZUELLI 7 - Entra nel migliore dei modi: le gambe non tremano e, anzi, si prende responsabilità e dà una grossa mano al forcing finale)



COMPAGNON 6 - Mette in mostra le sue doti tecniche, ma in alcune occasioni decisive manca di precisione. Nervoso all'uscita dal campo (Dal 57' CUDRIG 6.5 - Ottimo anche il suo ingresso in campo, subito coinvolto dai compagni risponde presente e crea diverse occasioni pericolose)



SOULE' 7 - Una grossa fetta del merito nel gol dell'1 a 0 è sua: slalom gigante e cioccolatino servito al connazionale e amico Barranechea



DA GRACA 5 - Si divora un'occasione d'oro nel finale di secondo tempo. Si sacrifica molto per la squadra, ma quella marcatura mancata pesa come un macigno



All. ZAULI 7.5 - La sua Juve indirizza la partita e la porta sui binari che voleva. Rallenta e accelera telecomandata dal suo mister, legge il momento del gioco nella maniera migliore. Manca solo il secondo gol, non un dettaglio in questa fase, un peccato per come si erano messe le cose. Però, si vede la crescita che l'under 23 ha fatto in questo percorso playoff. Percorso che termina col dubbio: cosa sarebbe stato con Miretti e Aké in campo?