Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus Under 23 che perde 2 a 0 contro il Padova. Ottima la prova nel primo tempo, totalmente di segno diverso nella ripresa, quando la squadra di casa prende in mano le redini del gioco e annulla ogni tentativo offensivo dei bianconeri. Di seguito le pagelle del match:- Non può nulla sui gol subiti, per il resto è attento e preciso- Lotta, sgomita, a volte è sporco, ma riesce a contenere le avanzate avversarie. Non è presente come al solito quando c'è da dare una mano in avanti- Pronti via un'ammonizione, ma è bravo a non farsi influenzare e giocare una gara ordinata, senza strafare e rischiare (Dall'87' FIUMANO' sv)- Da Ceravolo, nell'occasione dell'1 a 0, una lezione di esperienza e scaltrezza. Da prendere e portare a casa, per continuare a crescere- Bene in fase di spinta, troppo leggero in ripiegamento nell'occasione del 2 a 0 del Padova- Sarà la maglia gialloblù, che gli ricorda i tempi del Chievo, dove è calcisticamente cresciuto. Oggi sforna una delle prestazioni migliore della stagione: a centrocampo ruba palloni e ribalta velocemente l'azione, lasciandosi dietro i centrocampisti avversari. Strappi con cui crea diverse occasioni pericolose per la Juve- Gestisce palla con personalità, una buona prestazione in cabina di regia- Qualche buona verticalizzazione, ma non riesce ad essere un fattore tra le linee (Dal 70'- Con la sua freschezza, non riesce a cambiare l'inerzia del match)- Bene nel primo tempo, quando getta scompiglio nella difesa avversaria. Crolla vertiginosamente - come tutta la squadra -, nella ripresa (Dall'87' PECORINO sv)- Nella seconda parte del primo tempo fa la differenza con le sue accelerazioni che spaccano in due il Padova, i sogni di gloria si spengono sulla traversa: sfortunato. Nella ripresa cala d'intensità (Dal 64'- NOn entra nel vivo del gioco)- Una buona azione personale, che termina con un tiro pericoloso. Prima e dopo, apporto alla manovra offensiva insufficiente (Dal 64'- Non riesce ad essere determinante, come altre volte gli è successo)- Partita dalle due facce della sua Juve: primo tempo ottimo, ripresa evanescente. In ogni caso, al di là del risultato, ci sono diverse note positive, dai primi 45', di cui fare tesoro