IL TABELLINOPadova-Juventus Under 23: 2-0Marcatori: (Ceravolo 45', Jelenic 69')Padova (4-3-3): Donnarumma; Kirwan (Germano 46'), Pelagatti, Monaco, Curcio (Gasbarro 36'); Busellato (Vasic 88'), Ronaldo, Della Latta; Chiricò (Santini 58'), Ceravolo, Terrani (Jelenic 46').​ A disp. Vannucchi, Biasci, Cissé, Ajeti, Settembrini, Bifulco, Ejesi​. All. PavanelJuventus Under 23 (4-3-2-1): ​Israel; Leo, Poli (Fiumanò 87'), Stramaccioni, Barbieri; Zuelli, Palumbo, Miretti (Compagnon 70'); Akè (Pecorino 87'), Sekulov (Brighenti 64'); Cudrig (Da Graca 64'). A disp. ​Daffara, Anzolin, Leone. All. ZauliAmmonizioni: Poli (J), Kirwan​ (P), Ronaldo (P), Pelagatti (P), Leo (J), Zuelli (J)Arbitro: Sig. Claudio Panettella della sez. di Gallarate​