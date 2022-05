La Juve Under 23 si gioca tutto questa sera a Padova: in programma alle 20.30 la gara di ritorno dei playoff per la promozione in Serie B, si parte dallo 0-1 per i veneti al Moccagatta. Diramata, intanto, la lista dei convocati di mister Lamberto Zauli, che vede il rientro dalla squalifica di Enzo Barrenechea e Mattia Compagnon, nonchè il recupero dall'infortunio di Alessandro Riccio. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione:



1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

12 Garofani

13 Poli

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

41 Nicolusssi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter