Dal sito ufficiale della"PADOVA - JUVENTUS UNDER 19Nella mattinata odierna, dunque, la Primavera bianconera ha alzato l’asticella sfidando ad Abano Terme la Prima Squadra del Padova. La gara si è conclusa con il successo dei padroni di casa per 4-0, ma questo incontro amichevole è servito a Mister Bonatti e a tutta la squadra per misurarsi con un avversario che nella passata stagione è arrivato a giocarsi la promozione in Serie B in finale play-off e soprattutto per arrivare pronti ai nastri di partenza del Campionato Primavera 1 che vedrà la Juve impegnata in trasferta contro la Fiorentina sabato 28 agosto alle ore 16.30.LE PAROLE DEL TECNICO BIANCONERO«Anche da questa gara usciamo con indicazioni positive. Chiaramente oggi il risultato non è stato positivo, ma le amichevoli servono soprattutto per avere risposte sul percorso di crescita del gruppo e del singolo all’interno del gruppo stesso. Il gruppo di quest’anno è nuovo per metà dei suoi interpreti e l’importanza di trovare la giusta intesa è uno degli aspetti su cui abbiamo puntato in tutti questi test, non soltanto negli ultimi due. Come detto anche ieri, abbiamo tanti aspetti su cui poter migliorare e penso che questa sia la sfida più stimolante per tutti. Siamo consapevoli del nostro livello attuale e sappiamo su quali punti lavorare per essere competitivi e protagonisti come ci richiede la società e come desideriamo esserlo anche noi»."