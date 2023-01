Ventiduesima giornata di Serie C, gruppo A. Laè di scena a, dove affronterà i padroni di casa.Momenti differenti per le due squadre: i biancorossi arrivano da tre partite senza sconfitte e si trovano al decimo posto, a 28 punti; i bianconeri sono invece reduci da quattro ko di fila, cercando dunque un riscatto.40' - Padova ancora vicinissimo al gol dei 2-0: colpo di testa dagli sviluppi di calcio d'angolo, la palla esce di pochissimo.39' - Ancora Liguori, e ancora Raina. Mancino velenoso dal limite dell'area da parte dell'autore del primo gol: bravissimo Raina, che si esalta anche sul destro di Jelenic, arrivato dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo.36' - Contropiede rischiosissimo, il Padova porta palla e calcia in porta con De Marchi: para Raina.35' - Occasionissima per la Juventus, che sfonda ancora a destra con Aké. Crivello si lancia in tuffo e salva, rischiando l'autorete in area piccola.23' - Il Padova sfiora il raddoppio: Valentini stacca di testa su calcio d'angolo, palla a lato di niente.I biancorossi trovano il vantaggio: grande ribaltamento di fronte con Russini, che serve Jelenic sull'out mancino. Il cross in mezzo è facile facile, come il tap in decisivo di Liguori. 1-0 per il Padova.15' - Risposta immediata dei bianconeri: sinistro a giro da ottima mattonella per Sersanti, palla che termina fuori. Di pochissimo.15' - Si fa vivo il Padova: squillo da fuori di Liguori. Para Raina.1' - Subito Compagnon! Grande percussione del numero 10 della Juventus, che arriva al tiro da ottima posizione: para benissimo Donnarumma.1' - Inizia il matchDonnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Crivello; Cretella, Jelenic; Liguori, Vasic, Russini; De Marchi. A disp. Zanellati, Rossi, Delli Carri, Ilie, Piovanello, Radrezza, Gagliano, Calabrese, Zanchi, Franchini. All. TorrenteRaina; Savona, Riccio, Huijsen; Aké, Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Barbieri; Compagnon, Pecorino. A disp.: Vinarcik, Nzouango, Sekulov, Zuelli, Da Graca, Cudrig, Poli, Mulazzi, Verduci, Cotter, Iocolano, Lipari, Ntenda, Palumbo, Turicchia. All. Brambilla