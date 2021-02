L'ex centrocampista della Juventus Simone Padoin ha parlato della sfida di stasera dei bianconeri contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions: "Non sarà un impegno facile, perché i portoghesi sono fisici, tecnici e di temperamento. Sarà la prima volta in un palcoscenico così importante per Pirlo, ma Andrea ha la fortuna di avere una squadra abituata. Lui è bravo a trasmettere tranquillità alla squadra, è una persona umile e intelligente nonostante abbia vinto molto. E' ovvio che la squadra ha le carte in regola per passare".