Simone Padoin, ex indimenticato soldatino di mille battaglie bianconere, è ancora svincolato in attesa della proposta giusta. Eppure sono arrivate numerose offerte per il jolly classe 1984: Frosinone in serie B e, soprattutto, Hellas Verona e Spal in serie A si sono mosse per ingaggiarlo. Il giocatore, terminata la sua felice esperienza al Cagliari, potrebbe invece accettare la corte di un’altra società che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha fatto passi avanti nei suoi confronti: si tratta del Sassuolo, società storicamente in buoni rapporti con l’ambiente bianconero.