Sembra sfumare l'ipotesi Reca (Atalanta) per la Spal: il ds ferrarese Vagnati ha ricevuto risposte negative, motivo per cui l'alternativa è Padoin, svincolato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L'ex esterno bianconero ha passato tre stagioni al Cagliari, squadra alla quale è approdato dopo l'esperienza alla Juventus. Per Padoin, ben quattro scudetti alla corte della Juventus. Tre con Conte, uno con Massimiliano Allegri, dimostrandosi sempre un elemento importante tra campo e spogliatoio.