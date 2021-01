L'ex calciatore della Juventus, Simone Padoin, è intervenuto in un'intervista su gazzetta.it per parlare del momento della Juventus e delle ipotesi di mercato: "Devo dire che l'idea di calcio di Pirlo mi piace tantissimo la sua idea di calcio: i giocatori, tutti intelligenti, si stanno adattando senza problemi. Non a caso, sia in campionato che in Champions League, i risultati stanno arrivando. Quarta punta? Se proprio dovessi sceglierne un paio, direi Quagliarella e Llorente: conoscono benissimo l’ambiente, arrivando a stagione in corso sarebbe un vantaggio".