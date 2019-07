Come riporta la Gazzetta dello Sport, terminata la sua esperienza al Cagliari, il jolly Simone Padoin è in bilico tra la Serie A, destinazione Hellas Verona, e la Serie B, destinazione Frosinone. Padoin, classe 1984, dopo aver speso gran parte della carriera tra le file dell’Atalanta, ha vissuto il suo periodo di massimo splendore tra il 2012 ed il 2016 quando ha militato nella Juventus. Con i bianconeri, Padoin è sceso in campo 107 volte mettendo a segno 3 goal ma, soprattutto, facendo innamorare tutti i tifosi bianconeri per la passione, la grinta e la forza di volontà sempre mostrata in campo.