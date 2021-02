Simone Padoin ha parlato raccontando la sua lotta scudetto, ma anche desideri e retroscena: "Detto che in campionato vorrei che lo Scudetto lo vincesse la Juve e la Coppa Italia l’Atalanta, sarà una sfida molto aperta. Ci sono tantissimi bei duelli.



Ricordo partite bellissime della Juventus di Allegri, così come è giusto ricordare quelle di Pirlo ora. C’è stata una crescita mostruosa di questa squadra: è normale che resti negli occhi l'ultima con la Roma. E' uscita fuori una Juve cinica, sicura di se stessa, che ha cambiato tanto ma i risultati la stanno premiando. Conte sta soffrendo, perché ancora non ha vinto. Mentre alla Juve ha avuto un percorso fin da subito vincente, ora no. Essendo lui un uomo che vuole assolutamente vincere, avendo preso l'Inter ha bisogno di vincere. E' normale che sia insofferente. Mai come quest'anno sente di poter vincere.



Coro tifosi? Fa provare molta gioia, per le qualità tecniche che avevo non meritavo granché di stare in una squadra così forte, però mi sono adattato con cuore, disponibilità, e questo è stato apprezzato. L'anno dopo che sono andato via è arrivato Ronaldo mi sono fatto una bella risata, quel coro ha portato fortuna. Pensavo che fosse impossibile portarlo in Italia, solo la Juve avrebbe potuto farlo, da anni è nell'Olimpo del calcio mondiale".