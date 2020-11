1









Simone Padoin non è stato un fuoriclasse della Juventus, ma è stato un giocatore capace di farsi sempre ben volere da tutto l'ambiente. E proprio uno dei suoi ex compagni bianconeri, tornato proprio quest'anno alla Juve, ossia Alvaro Morata, ha salutato il ritiro dal calcio di Padoin con un messaggio via Instagram story: "Buona fortuna in questa nuova tappa della tua vita, uno dei migliori compagni di squadra che ho incontrato". Tra Morata e Padoin c'era un ottimo rapporto, come testimoniato anche dal siparietto sociale dell'estate 2019, quando Alvaro aveva scritto "Vieni all'Atletico Madrid, Pado" e quest'ultimo aveva risposto "Sì, a curarti il giardino e pulirti la piscina".