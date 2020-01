Simone Padoin, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ricordando il suo periodo passato in bianconero. Ecco le sue parole: "​Il campionato più competitivo è stato il primo con Conte in panchina, ma anche il terzo lo fu, vista la Roma di Rudi Garcia che partì fortissimo con 10 vittorie di fila. Noi però riuscimmo poi a rimontare e a vincere lo scudetto. Quell'anno ci diede molto filo da torcere. Chiunque ami il calcio si augura che il campionato possa essere combattuto fino alla fine".