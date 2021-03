L'ex calciatore della Juventus Simone Padoin è intervenuto nel podcast de La Gazzetta dello Sport, GazzaTalk: "L'eliminazione mi ha sorpreso perché i valori pendevano dalla parte della Juve e si è notato durante le due partite. Quando hanno giocato come sanno hanno messo in difficoltà. È ovvio che siano stati commessi degli errori e che siano stati regalati tre tempi e il Porto ne ha approfittato. Se si va a valutare le due rose però non ci sono paragoni. In Champions non puoi sbagliare niente e puntualmente è arrivata questa sconfitta e non me l'aspettavo ed è stata un po' meritata. Adesso c'è una stagione da terminare, ci sono 3 mesi con in ballo il campionato che non è ancora stato assegnato. C'è una finale di Coppa Italia da vincere: c'è in ballo tantissimo e penso che tutti nell'ambiente Juve lo sappiano. La Champions è stata una batosta ma c'è spazio per fare ancora tanto. Non c'è sempre bisogno del mister per le motivazioni, il decimo scudetto è già una motivazione, ci sono ancora tantissimi punti in ballo. Poi quando giochi nella Juve ci sono sempre le motivazioni. Il gruppo penso che sia sempre solido e formato da calciatori intelligenti e penso che tutti possano ritagliarsi il loro spazio. Ronaldo ha le stesse colpe degli altri per l'eliminazioni: non è stato brillantissimo ma non lo si può crocifiggere dopo tutto quello che ha fatto per la Juve".