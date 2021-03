La Juventus oggi su Twitter ha rivolto gli auguri di compleanno a due suoi ex giocatori. Innanzitutto Simone Padoin, che compie oggi 37 anni. Detto "Il Talismano", Padoin ha militato per 4 anni e mezzo in bianconero, con umiltà e disciplina. L'altro ex juventino a compiere gli anni è Roberto Tricella, che oggi ne compie 62. Curiosa la sua storia: concittadino di Gaetano Scirea (entrambi di Cernusco sul Naviglio, vicino Milano), Tricella arrivò alla Juve nel 1987 per prendere il posto proprio di uno Scirea a fine carriera, e rimase alla Vecchia Signora fino al 1990.