Simone Padoin, ex indimenticata soldatino di mille battaglie bianconere, terminata la sua felice esperienza al Cagliari, è ancora svincolato in attesa di decidere dove giocherà nel prossimo futuro. Nonostante siano arrivate numerose offerte, il jolly, classe 1984, non ha ancora sciolto le riserve e notizie delle ultime ore danno il giocatore indeciso fra il progetto del Frosinone in Serie B e quello, molto ambizioso, della Spal. Padoin, classe 1984, in cinque stagioni alla Juve ha collezionato 107 presenze condite da 3 goal vincendo 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.