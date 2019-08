Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Simone Padoin, ex indimenticato soldatino bianconero, potrebbe essere ancora in Serie A. Dopo gli approcci andati a vuoto con il Frosinone, il tuttocampista, terminata l’esperienza con il Cagliari, sta ascoltano proposte da due club di Serie A: Spal e Genoa. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un rinforzo di esperienza nella propria mediana ed il profilo di Padoin risponderebbe perfettamente alle loro esigenze. Padoin, classe 1984, in cinque stagioni alla Juve ha collezionato 107 presenze condite da 3 goal entrando nel cuore dei tifosi grazie alla sua tenacia ed alla grande forza di volontà sempre mostrata in campo con i colori bianconeri.