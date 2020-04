Simone Padoin, ex centrocampista della Juve, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sulla scelta di Conte di allenare l'Inter: "Lui è sempre arrabbiato e determinato, quasi irascibile. Predilige un gioco più ragionato, che segua degli schemi e dei principi. È un vincente nato, ha fatto la storia della Juve e ha sempre dimostrato di essere un grande professionista: ogni squadra che allena è la sua ragione di vita. Capisco gli juventini, ma non devono sentirsi traditi da uno che per i colori bianconeri ha dato tutto e di più. Ci sono dei momenti della carriera in cui devi prendere delle decisioni, e Conte nell'Inter ha trovato una squadra che gli ha dato molta fiducia. Parlare di lui come un traditore è esagerato".